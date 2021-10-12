Режиссёр сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек объяснил смысл поступка главного героя, который тот совершает в конце последней серии.

Как сообщается, Сон Ки Хун побеждает в состязаниях и выигрывает огромную денежную сумму. После этого он приходит в парикмахерскую и красит волосы в красный оттенок. Многие зрители не поняли этот момент, кроме того, он вызвал у них недовольство.

Согласно заявлению режиссёра, красный цвет можно назвать символизацией «внутренней ярости», накопившейся у героя во время игр по отношению к организаторам. Он рассказал, что пытался представить себя на месте героя, и размышлял о том, в какой цвет он бы ни за что не стал красить волосы. В итоге он пришёл к выводу, что этим цветом является красный, и для героя это было бы безумием.

Недавно мы сообщали о том, что сериал “Игра в кальмара” возглавил рейтинг Netflix в 90 странах. В России он также занял первую строчку.