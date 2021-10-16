Создание любого сайта и его размещение в Сети начинается с выбора хостинга. Задача это непростая, так как без наличия опыта можно просто запутаться в многообразии предложений и их особенностей. Именно для этой цели существует рейтинг хостингов Hostinghub.ru, который позволяет сосредоточиться на главном и сделать правильный выбор.

Критерии выбора: на что обращать внимание

Именно от хостинга будет зависеть стабильное функционирование сайта, отсутствие сбоев в его работе, скорость загрузки и, соответственно, регулярный рост числа посетителей, так как на периодически исчезающем в никуда или долго загружающемся ресурсе вряд ли кто-то станет долго задерживаться. Именно поэтому выбору нужно уделить самое пристальное внимание.

Критериев существует довольно много и желательно обращать внимание даже на те их них, которые кажутся незначительными. Однако для выбора хорошего хостинга часто оказывается достаточным сделать следующее:

определиться с методом виртуализации. Так, VPS-хостинг базируется на технологии OpenVZ, которая несколько ограничивает возможности пользователя. Она работает исключительно на Linux, не позволяет вносить собственные модификации в ядро, часто не обеспечивает полного доступа к управлению. VDS использует технологию KVM, устраняющую зависимость от владельцев других сайтов и не ограничивающую выбор операционной системы;

определиться с объемом данных, которые будут храниться на сервисе, чтобы не ошибиться в выборе тарифного плана;

изучить конфигурацию сервиса, чтобы в какой-то момент не столкнуться с отсутствием жизненно необходимых функций;

проверить работу технической поддержки. Идеально, если она работает 24/7 и помогает решать любые вопросы, вызвавший сбой или неполадку в работе сайта. Это позволит быстро восстанавливать его функционирование в любое время дня и ночи, а не ждать наступления утра или понедельника;

оценить соотношение качества и цены хостинга. Стоимость услуг провайдера для многих весьма важный фактор, поэтому данному критерию нужно уделить немного больше внимания. Практика показывает, что далеко не всегда самый дорогой хостинг оказывается лучшим среди остальных.

Отлично, если провайдер предоставляет бесплатный тестовый период – это дает возможность попробовать все функции, не производя оплату и своевременно отказаться от услуг низкого качества, не тратя потом время на перенос всего сайта с одного сервера на другой.

Рейтинг хостеров и его преимущества

Далеко не все начинающие сайтостроители разбираются в технических тонкостях. Поэтому новичку будет очень сложно сравнивать параметры и характеристики одного хостинга с другим. Вот тут-то имеет смысл воспользоваться рейтингом, в котором провайдеры рассматриваются по всем приведенным выше параметрам и фактически разложены по полочкам.

На том же сервисе Hostinghub.ru можно подобрать не только хостера, но и тарифный план, который лучше подойдет для интернет-магазина или визитки в несколько страниц, для новостного ресурса или корпоративного портала. Удобный поиск по отдельным параметрам существенно задачу выбора провайдера и поможет обеспечить стабильную и безупречную работу будущего сайта.