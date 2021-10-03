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Между Азербайджаном и Арменией год назад произошёл вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, а теперь в регионе назревают новые проблемы.

В конфликте победу одержал Азербайджан, при этом ему оказывала помощь Турция. Их союз до сих пор беспокоит некоторые соседние государства, в первую очередь, Иран. Отмечается, что после победы Баку Турция начала пытаться наладить отношения со странами Средней Азии и активно налаживать транспортный коридор к Каспию.

Проблемой для Турции является Сюникская область, принадлежащая Армении и отделяющая азербайджанскую Нахичевань от Азербайджана.

Посол Ирана в Ереване недавно заявил, что если войска Армении уйдут из Сюникской области, то это послужит поводом для начала боевых действий Ирана против Азербайджана.

Кроме того, Ирану не нравится тесное взаимодействие Азербайджана и Израиля, откуда Баку получает современное вооружение. В сторону границы с Азербайджаном Иран отправил большое количество своих войск и начал учения.

В свою очередь, Турция и Азербайджан приняли ситуацию серьёзно и начали подготовку к возможному конфликту. При этом отмечается, что вмешаться может и третья сторона, к примеру, Россия или Китай – у этих стран есть свои интересы в регионе.

Недавно Иран сообщил о готовности нанести первый удар по Азербайджану. Это будет сделано в том случае, если Баку продолжит делать неуместные заявления и организовывать провокации.

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