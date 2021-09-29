Иран первым атакует Азербайджан, если Баку продолжит делать крайне неуместные заявления и организовывать провокации, пишет портал Avia.Pro. Авторы ссылаются на официальный Тегеран, который уже заявил, что может нанести удар по любой точке на азербайджанской территории.

Иранские власти при этом подчеркивают, что ответственность за действия Баку несет Анкара, так как именно она подталкивает соседей к провокациям против Тегерана.

«Турция, одержимая иллюзией восстановления Османской империи, играет с огнем. Между тем Азербайджан с прогнившей веревкой бросается в пучину больших проблем. Столица северного соседа находится в пределах досягаемости артиллерийских вооруженных сил Ирана», – заявил парламентарий Ардашир Моттахари.

Напомним, что ранее Иран перебросил на границу с Азербайджаном огромное количество военной техники. Колонна танков, комплексов ПВО, артиллерийских и ракетных установок растянулась на 8 километров, что подтверждает серьезность намерений Тегерана.