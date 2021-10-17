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В воздушном пространстве Сирии практически ежедневно можно наблюдать российские ударные вертолеты Ка-52. Ранее предполагалось, что они прикрывают границу, не давая возможности турецким войскам вторгнуться на территорию САР. Однако сейчас выяснилась истинная причина участившихся полетов.

На северо-западе Сирии стремительно распространяется пожар, в тушении которого задействованы российские вертолеты Ми-8. Они с честью выполняют свои задачи, но постоянно рискуют попасть под огонь террористов. Поэтому Ка-52 призваны обеспечивать их безопасность.

Они контролируют ситуацию в районе возгорания, что исключает атаки на Ми-8. Помимо этого, они вполне могут наблюдать за турецкими военными подразделениями, чтобы своевременно отреагировать на любые попытки агрессии или вторжения в Сирию.

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