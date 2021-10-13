Россия исчерпала свой лимит на революции и сейчас ей требуется исключительно стабильное и спокойное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москве сейчас совершенно не нужны «всякие выбросы негативных эмоций».

«Политическая система тоже так же стабильно развивается для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России», – заявил глава государства в ходе пленарной сессии «Российской энергетической недели».

Напомним, что ранее Путин говорил также о том, что сперва распад Российской Империи, а затем и СССР в двадцатом столетии негативно повлияли на развитие страны. Если бы не они, то население РФ уже могло достичь полумиллиарда человек.

О губительном влиянии революций заявил также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Россия пережила два сильнейших потрясения в 1917 и 1991 годах прошлого века. Больше ей не нужна такая шоковая терапия.