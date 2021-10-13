Россия готова к прямому диалогу с Североатлантическим альянсом, однако он не должен требовать у нее отчета о перемещении войск по территории РФ. Так как любые маневры, проводимые в границах страны, являются личным делом Москвы, заявил президент Владимир Путин.
Он напомнил, что Россия недавно проводила крупномасштабные учения «Запад-2021», однако делала она это на собственной территории и в Беларуси, являющейся партнером РФ. Подобные учения будут проводиться и в будущем, так как Москва намеревается делать все необходимое для обеспечения собственной безопасности.
Путин также напомнил, что Соединенные Штаты и НАТО регулярно проводят свои маневры у границ России и почему-то не считают своим долгом за них отчитываться.
«Наши партнеры, по сути, сами разрушают все договоренности, которые были достигнуты ранее, в том числе по мерам доверия в Европе. Это касается расширения НАТО на восток, о чем я уже неоднократно говорил. Это касается определенных дисбалансов в прибалтийских государствах, которые вообще выводят изо всяких зачетов вооруженных сил», – подытожил глава государства.