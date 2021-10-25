В информационном агентстве Rubaltic отметили, что Владимир Путин, российский лидер, нанес болезненный удар Польше, заявив, что она сыграла большую роль в развязывании Второй мировой войны.

Согласно словам авторов материала, слова российского лидера, высказанные в рамках Валдайского форума, оказались крайне неприятным сюрпризом для Варшавы. Они отметили, что Путин сделал подобное заявление в связи с антироссийской политикой польских властей. Ранее ФРГ отметила, что Польша может перестать быть членом ЕС из-за ее решения сделать национальное право выше европейского законодательства.

В статье отмечают, что пока неясно, какое из данных заявлений наиболее сильно ударило по позициям Варшавы на мировой политической арене. Журналисты добавили, что для польского руководства двойная атака с западной и восточной сторон сравнима с разделом Речи Посполитой.