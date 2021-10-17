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Алексей Пушков, член Совфеда, посмеялся над высказываниями Дмитрия Кулебы, руководителя украинского МИДа, о том, что Киев сможет «юридически задавить» Москву на Гаагском суде.

Российский сенатор напомнил Украине, как она сама нарушила морские границы России в акватории Керченского пролива. Он добавил, что Североатлантический альянс это прекрасно знает, поэтому и перестал что-либо заявлять по данному поводу. Пушков также отметил, что аргументы украинской стороны касательно контракта с Будапештом на поставку газа, никого не впечатлили ни в Евросоюзе, ни в ПАСЕ.

Согласно словам политика, Украина постоянно хвастается своей «невероятной» позицией, однако крупные игроки все чаще не воспринимают ее всерьез на международной арене. Поэтому Пушков уверен, что Киев ничего не сможет сделать в суде в Гааге.

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