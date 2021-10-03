Алексей Пушков, член Совфеда РФ, уверен, что письмо, которое написал Михаил Саакашвили, экс-лидер Грузии, после ареста на родине, наверняка заинтересует психиатров.

Документ был размещен вчера, 2 октября, сторонниками грузинского политика. В нем указывается, что Саакашвили задержали, так как в Грузии якобы правит фракция, которая сотрудничает с РФ. Российский сенатор отметил, что это письмо было написано неадекватным человеком, поэтому будет интересно работникам психиатрии.

Российский политик вспомнил о своем общении с парламентариями из фракции бывшего грузинского лидера в ПАСЕ, отметив, что те не успокоятся, пока не начнут новый вооруженный конфликт с РФ, в котором должна обязательно принять участие НАТО. При этом Пушков заявил, что в действительности они лишь нагнетают атмосферу, так как не способны на какие-либо реальные шаги.