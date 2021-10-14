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Алексей Пушков, российский сенатор, подверг жесткой критике сотрудницу канала CNBC, задавшей вопрос Владимиру Путину, российскому лидеру, о газе, назвав ее некомпетентной.

Журналистка спросила у главы российского государства, как РФ собирается показать Европе свою надежность, если не осуществляет поставку энергоресурсов по трубопроводам. Путин ответил, что «Газпром» повысил транзит на 10%. Член Совфеда отметил, что репортер не подготовилась к проведению компетентной беседы с президентом РФ, так как плохо ориентировалась в обстановке на энергетическом рынке.

По мнению Пушкова, главная цель журналистки заключалась не в определении позиции и логики российского лидера, а в попытке задать ему «острый вопрос». Он добавил, что подобные действия являются открытой демонстрацией пропаганды, которую используют западные издания.

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