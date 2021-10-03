читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наглость мечтает быть похожей на силу, но никогда ею не станет, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание украинского президента Владимира Зеленского о «наглой» внешней политике Киева.

Глава государства высказался в том духе, что «наглость – второе счастье». Именно она якобы позволяет Украине продвигаться вперед на международной арене.

Пушков в ответ на это заявил, что наглости у Киева действительно не занимать. Однако ничего хорошего в этом нет. Зеленский просто путает ее с силой, хотя это совершенно разные понятия. Потому что силу уважают, она не требует каких-либо дополнительных качеств для маскировки.

Наглость же ничего, кроме раздражения, не вызывает. Она используется лишь для того, чтобы замаскировать трусость, неуверенность в своих силах и слабость. В случае с Украиной – еще и безысходность. Киев действует нагло, так как терять ему уже нечего, однако это приносит удачу лишь до определенного времени.

Вам может понравиться

США оставили талибам оружие на “ужасающую” сумму в 85 млрд долларов

При выводе войск из Афганистана США оставили на территории этой страны оружие, общая стоимость которого оценена в 85 миллиардов долларов. Такую чудовищную сумму озвучил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Avia.Pro: Российские подлодки могут нанести удар ракетами “Калибр” по боевикам в Идлибе

В Средиземном море сейчас находится как минимум четыре российских подлодки «Варшавянка», которые в любой момент могут нанести удар по турецким войскам и боевикам в провинции Идлиб. Портал Avia.Pro сообщает, что

В Пентагоне уверены, что вооружение армии США в Афганистане не достанется России и Китаю

Все новейшие виды вооружений, которые в Афганистане использовались американской армией, были выведены из строя либо отправлены обратно в США. Поэтому ни Китаю или России, ни террористическим организациям они точно не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 3 октября – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 15 °C |