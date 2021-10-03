Наглость мечтает быть похожей на силу, но никогда ею не станет, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на высказывание украинского президента Владимира Зеленского о «наглой» внешней политике Киева.

Глава государства высказался в том духе, что «наглость – второе счастье». Именно она якобы позволяет Украине продвигаться вперед на международной арене.

Пушков в ответ на это заявил, что наглости у Киева действительно не занимать. Однако ничего хорошего в этом нет. Зеленский просто путает ее с силой, хотя это совершенно разные понятия. Потому что силу уважают, она не требует каких-либо дополнительных качеств для маскировки.

Наглость же ничего, кроме раздражения, не вызывает. Она используется лишь для того, чтобы замаскировать трусость, неуверенность в своих силах и слабость. В случае с Украиной – еще и безысходность. Киев действует нагло, так как терять ему уже нечего, однако это приносит удачу лишь до определенного времени.