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Психолог Элина Ландман рассказала о влиянии внешности на зарплату и карьерный рост. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам психолога, такие факторы могут оказать значительное влияние на карьеру. Так, во время собеседования человек с высоким ростом может показаться нанимателю более перспективным. Ландман объясняет это тем, что высокого человека окружающие могут бессознательно посчитать более убедительным и смелым, а также имеющим лидерские качества.

При этом стереотипы о росте мужчин влияют только на наемных сотрудников. Если же владелец бизнеса имеет невысокий рост, то он может выигрывать на фоне высоких конкурентов за счёт своих черт характеров. Как отмечает специалист, это хорошо заметно у владельцев компаний и крупного бизнеса.

Также Ландман отмечает, что вес на карьеру мужчин влияния обычно не оказывает. С женщинами же ситуация обратная – полную женщину с высокой вероятностью посчитают недостаточно энергичной и ведущей неправильный образ жизни. Специалист советует таким женщинам излучать уверенность.

Недавно россиянам рассказали о самых высоких зарплатах на удалённой работе. Так, Android-разработчик в Петербурге может получать от 500 тысяч рублей.

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  • 03.10.2021
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