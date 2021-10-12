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Некоторое время назад на Украине некоторые СМИ попали под санкции.

Как сообщается, санкции были введены в отношении «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший Незалежный». Это привело к тому, что журналисты решили устроить акцию протеста. Для этого они выбрали 12 октября – в этот день в Киеве проводится саммит Украина – Евросоюз.

Как сообщается, представители СМИ устроили протесты на Бориспольской трассе, где проехали из аэропорта участники саммита, а также у стен Мариинского дворца.

В знак того, что власти притесняют в стране СМИ, журналисты заклеили себе рты. У них были плакаты, лозунги на которых обвиняют президента Украины в том, что он занимается уничтожением свободы слова. Также были подготовлены письма Евросоюзу, в которых сообщается о незаконности действий властей.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал руководство страны подождать появления в Киеве адекватных лидеров. По его словам, вести сейчас диалог с Украиной нет смысла.

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  • Анна
  • 11.10.2021
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