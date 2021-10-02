Украинские военные задействовали беспилотник для удара по электроподстанции и насосной станции в населенном пункте Славяносербск, сообщают представители самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Атака была проведена в ночь на 2 октября. Использование взрывных устройств Украиной доказано – на месте удара по системам жизнеобеспечения обнаружены их осколки. Атака была проведена с помощью беспилотных аппаратов.

Энергетик Юрий Ляхов, представляющий Славяносербское предприятие «Лугансквода», рассказал, что Краснолиманская насосная станция второго подъема перестала функционировать после удара. Осколки повредили резервный трансформатор, но его уже починили. Однако восстановить подачу воды нет возможности, так как на электроподстанции вышло из строя релейное оборудование.