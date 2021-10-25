Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Геза Андреас фон Гайр, немецкий посол в РФ, в рамках беседы с представителями прессы отметил, что нужно провести «легитимную и чистую» сертификацию «Северного потока – 2», чтобы ввести его в эксплуатацию.

Журналисты спросили у немецкого дипломата, когда ФРГ одобрит поставки газа по новому трубопроводу. Фон Гайр ответил, что в техническом плане газопровод полностью завершен и готов к использованию, однако на данный момент времени требуется провести его сертификацию. Как только будет завершен этот этап, можно начать говорить о начале использования «СП-2».

Ранее Владимир Чижов, представитель российской делегации при ЕС, решил поставить немецким властям дедлайн на сертификацию трубопровода, который заканчивается 8 января 2022 года. Он добавил, что более ранняя сертификация тоже допустима, причем она будет выгодна странам Европы.

Вам может понравиться

Во Франции посоветовали НАТО смириться со скорым появлением единой армии ЕС

Флоранс Парли, глава французского оборонного ведомства, порекомендовал Североатлантического альянсу не беспокоиться насчет формирования единых войск Евросоюза. Согласно его словам, европейская армия создается не для противодействия НАТО. Он отметил, что благодаря

Defense News: Евросоюз беспокоит переключение внимания США с РФ на Китай

В издании Defense News предположили, что восточноевропейские страны напуганы тем, что Соединенные Штаты решили переключить свое внимание с РФ на КНР. Ранее Ллойд Остин, руководитель Пентагона, в рамках встречи с

В Румынии мошенники предлагают недорогой газ, представляясь посредниками «Газпрома»

В Румынии активизировались злоумышленники, представляющиеся посредниками «Газпрома» и предлагающими купить дефицитный газ по сравнительно невысокой цене. Данные сведения были опубликованы посольством РФ, расположенным в Бухаресте. Указывается, что мошенники, якобы являющиеся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – ясно, до 11 °C | Королев: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C |