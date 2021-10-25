Геза Андреас фон Гайр, немецкий посол в РФ, в рамках беседы с представителями прессы отметил, что нужно провести «легитимную и чистую» сертификацию «Северного потока – 2», чтобы ввести его в эксплуатацию.

Журналисты спросили у немецкого дипломата, когда ФРГ одобрит поставки газа по новому трубопроводу. Фон Гайр ответил, что в техническом плане газопровод полностью завершен и готов к использованию, однако на данный момент времени требуется провести его сертификацию. Как только будет завершен этот этап, можно начать говорить о начале использования «СП-2».

Ранее Владимир Чижов, представитель российской делегации при ЕС, решил поставить немецким властям дедлайн на сертификацию трубопровода, который заканчивается 8 января 2022 года. Он добавил, что более ранняя сертификация тоже допустима, причем она будет выгодна странам Европы.