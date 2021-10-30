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Во Второй Карабахской войне Армения пыталась использовать российские комплексы ПВО против беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2», однако они оказались совершенно не эффективными. Такой вывод сделали аналитики американского издания Popular Mechanics.

Никаких примеров и реальных эпизодов той войны, подтверждающих эту теорию, журналисты конечно же не привели. Также они не захотели сравнить российские комплексы С-300, которые находились в распоряжении Армении, со своими «Патриотами». Уж они-то точно подтвердили свою бесполезность в борьбе с любыми беспилотниками.

Авторы американского издания оказались правы только в одном – уничтожить азербайджанские «Байрактары» вполне могли бы российские системы радиоэлектронной борьбы. Однако их в распоряжении армии Армении как раз и не было.

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