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В социальных сетях многих пользователей позабавила вялая реакция западных стран на арест Михаила Саакашвили, экс-главы грузинского государства.

Вчера, 1 октября, стало известно о задержании Саакашвили в Грузии, где на него заведено ряд уголовных дел. После того, как политик покинул родину, он долгое время находился на Украине и Нидерландах, но недавно решил вернуться обратно, где был тут же задержан. Многие считали, что США заступится за своего «бывшего союзника», но этого не случилось – в Вашингтоне просто заявили, что «наблюдают за ситуацией».

Один из пользователей отметил, что экс-лидер Грузии сидит в камере уже полдня, однако никто из «цивилизованного мира» пока что не осудил грузинские власти. Другой комментатор предположил, что Саакашвили был уверен, что мировые лидеры начнут требовать его освобождения, однако в действительности «всем плевать» на него. Некоторые в шутку отметили, что на Украине было так хорошо, что политик решил сбежать оттуда в грузинскую тюрьму.

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