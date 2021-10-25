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Власти Польши собираются увеличить численность военнослужащих, которые находятся на охране границы с Белоруссией от нелегальных мигрантов.

Соответствующее заявление сделал министр национальной обороны республики Мариуш Блащак на своей странице в Twitter. Согласно его словам, численность военных на границе планируется увеличить на 2,5 тысячи. Таким образом, общее количество военных, которые будут обеспечивать надёжность границы, составит около 10 тысяч человек.

Подобные меры было решено предпринять после сообщений о попытках мигрантов пересечь границу силовым путём. Отмечается, что с начала года границу между Польшей и Белоруссией попытались пересечь уже более 25 тысяч мигрантов. В связи с этим на границе также строится заграждение из колючей проволоки.

Ранее мы сообщали о том, что Польша отправила конные патрули на границу с Белоруссией. Как отмечается, осуществлять патрулирование им придётся на весьма сложном по рельефу участке местности.

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