Во французском информагентстве Le Figaro отметили, что войну против Соединенных Штатов и Евросоюза начала вовсе не РФ.

Авторы материала отмечают, что, когда СССР распался, США злоупотребили своей силой и нарушили договор с РФ касательно запрета на расширение Североатлантического альянса на восток, дестабилизировав ситуацию на Балканах. Вашингтон также устроил цветные революции на Украине и в Грузии, и погрузил в хаос Ирак. Однако американцы переоценили свои возможности и недооценили Китай.

В статье указывается, что главная цель Пекина заключается в попытке потеснить Вашингтон на мировой арене. Эксперты добавляют, что война против Запада уже началась, однако ее виновником является не РФ, а исламские радикалы. Они также отметили, что из-за гражданской войны на Украине может начаться реальный конфликт между НАТО и Россией.