Николай Злобин, специалист в области политики, в рамках беседы с журналистами, рассказал, какую роль сыграет РФ в случае начала войны между КНР и Соединенными Штатами.

Согласно его словам, Москве придется сделать выбор. Ей необходимо будет избежать поражения Пекина, так как в этом случае Вашингтон значительно увеличит свое влияние в Юго-Восточной Азии. Однако она также не заинтересована в повышении конфронтации с США из-за Тайваня. По этой причине Россия, скорее всего, не станет в открытую помогать ни одной из сторон конфликта.

Эксперт отметил, что действия РФ будут тонкими и практически незаметными. Однако политолог напомнил, что российские власти все еще не заключили мирный договор с Японией, а ситуация на Корейском полуострове до сих пор напряженная. Поэтому Россия не позволит проиграть Китаю, так как это приведет к полной дестабилизации во всем регионе.