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Политолог Анатолий Иванов в беседе с агентством «Экономика сегодня» заявил, что Украина может обратиться к России за помощью вопреки воле Запада.

Так, указывается, что президент Украины Владимир Зеленский не стал заключать договор с Россией на прямые поставки газа. По словам экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, это большая ошибка. Он также заявил, что в России постоянно «дают посылы», указывающие на то, что предложение о прямых поставках всё ещё открыто, но Зеленский это игнорирует.

Для страны, как указывает Мураев, этот отказ несёт финансовое бедствие и убытки, которые исчисляются миллиардами. Платить за эту позицию придётся украинцам. Мураев отмечает, что сейчас ни одна из стран Европы не даст Украине новый кредит, так как не считает страну надёжной.

В итоге проблемы с финансовым положением, а также отсутствие газа зимой приведут к массовым протестам. Такую точку зрения выразил Иванов. Он считает, что украинские власти работают по указке Запада, которому, в свою очередь, необходим конфликт с Россией. А проблемы простых украинцев ни кому не интересны.

За коммунальные услуги, как считает эксперт, этой зимой украинцам придётся отдавать 5-7 тысяч гривен. Средняя же зарплата в стране составляет 10-12 тысяч гривен.

Недавно читатели The Daily Express высказались насчёт кризисной ситуации с газом в Европе и заявили, что Россия в этом не виновата. Винить в ситуации, по их словам, следует ЕС и законы против “Северного потока-2”.

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