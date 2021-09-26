Эксперты Евросоюза уже успели обвинить Россию в кризисной ситуации с ценами на газ. Автор британского таблоида The Daily Express Джейкоб Пол высказался в том духе, что Москва использует ресурс для давления на Европу и обеспечения беспрепятственной сертификации «Северного потока-2». Однако читатели издания с ним абсолютно не согласны.

«ЕС пусть себя винит и свои законы насчет “Северного потока – 2”. Они сами себе в ногу выстрелили», — написал в комментариях к публикации пользователь с ником Colin.

Его поддержал читатель Username Mk2. Он отметил, что Россия свои обязательства по контракту с ЕС выполняет. Это уже признала Германия, так что Великобритании пора последовать ее примеру.

«Крупные потребители газа в Германии (и внутренний рынок) привыкли страховать свои закупки. А Россия застрахованные контракты обязуется соблюдать. Например, мои поставки застрахованы на ближайшие пять лет, поэтому за остальную Северную Европу я не переживаю», – добавил LuckeyDuck.

Также читатели подвергли критике главу правительства Великобритании Бориса Джонсона, который постоянно обещает скорый выход экономики из кризиса, но ничего для этого не делает.

«Борису совершенно нечем похвастаться. Из-за нашего крохоборства и тщеславия русские могут обрушить нашу промышленность за неделю», – написал комментатор Howlr.

Напомним, что Европарламент считает виновником беспрецедентного взлета цен именно российский Газпром. Он уже потребовал у Еврокомиссии провести расследование действий компании, спровоцировавших газовый кризис.