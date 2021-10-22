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Соединенные Штаты намерены напасть на Россию со всех сторон, но в качестве основного плацдарма видят Украину, уверен политолог Евгений Сатановский. Он отметил, что сколько бы РФ не пыталась наладить отношения с Западом, это никак не повлияет на его агрессивные планы.

Угроза войны на западном фланге не исчезнет даже из-за такого успешного коммерческого проекта, как «Северный поток-2», уверен Сатановский. Он пишет, что РФ отлично знала об этом, но все довела реализацию проекта до логического завершения, пребывая в полной уверенности, что это нужно сделать.

Война может начаться также со Средней Азии, где Турция надеется восстановить свою империю и захватить земли под собственный контроль. По мнению эксперта, показные скандалы с Западом не должны вводить Москву в заблуждение, так как НАТО выступит на стороне входящей в его состав Анкары.

Также Соединенные Штаты мечтают развязать войну против России в Арктике, чтобы подгрести под себя все нефтяные и газовые месторождения, скрытые сейчас подо льдами.

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