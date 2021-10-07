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Немецкий политолог Александр Рар заявил, что внутри Евросоюза есть некоторые силы, которые имеют цель замедлить проект «Северный поток-2». Об этом он сообщил в беседе с «Вечерней Москвой».

Для осуществления этих целей, как сообщает Рар, задействованы большие ресурсы. Кроме того, он указывает на то, что Федеральное сетевое ведомство Германии также пытается затормозить выдачу документов. В качестве повода для этого они требуют документы, подтверждающие соответствие проекта всем нормативным требованиям ЕС.

Несмотря на это, как считает политолог, вопрос с пуском газопровода в работу всё равно станет острым в скором времени. Он также отметил, что в Германии не желают в открытую говорить о вопросе увеличения стоимости газа в Европе, так как из-за этого придётся признать допущенные ошибки и то, что действия Европы ей же и вредят.

Ранее мы сообщали о том, что Польша пытается спровоцировать НАТО на эскалацию конфликта с Россией. Делается это из-за мести за успешную достройку «Северного потока-2».

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