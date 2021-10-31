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Появление фамилии Владимира Зеленского в списке «досье Пандоры» – это своеобразная «черная метка» от Запада. Теперь Европа уже не сможет доверять президенту Украины и исправить это он так просто не сможет, уверен политический эксперт Кирилл Молчанов.

В эфире телеканала «Наш» политолог пояснил, что расследование по делу «Брокбизнесбанка» проводилось ресурсом «Досье Пандоры» еще пять лет назад. Однако данные появились только сейчас, поэтому их можно считать сигналом Запада о недоверии к Зеленскому.

Напомним, что президент Украины подозревается также в получении 40 миллионов долларов от компаний, связанных с опальным олигархом Игорем Коломойским. Кроме Зеленского, в этом деле замешан еще и Иван Баканов, возглавляющий СБУ. Данная история датируется еще 2012 годом.

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