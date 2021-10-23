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Украинские власти под давлением Вашингтона превращают русское население страны в «антирусское», заявил политолог Сергей Марков. Он отметил, что США превратили Киев в пистолет, который направлен на РФ.

Эксперт пояснил, что нынешнее руководство страны медленно, но уверено делает общество антирусским. Обратить в свою веру удается пока не более 1 процента в год, однако спустя 10 лет около 60 процентов сегодняшних русских будут ненавидеть РФ так, как нужно Соединенным Штатам. Только тогда напряженность в отношениях между Украиной и Россией начнет постепенно снижаться.

Сейчас США выгодно удерживать курок пистолета взведенным, так как это позволяет поддерживать «террористическую диктатуру» по отношению к пророссийскому населению Украины. Когда большинство станет антирусским, Соединенные Штаты изменят отношение к Киеву, но каким именно оно будет потом, неизвестно, подытожил политолог.

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