Алексей Леонков, эксперт в области политики, посмеялся над попытками Соединенных Штатов разрушить российский военно-промышленный комплекс путем ограничения его экспорта.

Американский конгресс собирается ввести новые санкции в отношении РФ, которые затронут ее экспорт оружия. Сенаторы уже подготовили отдельный доклад касательно интересов геополитического противника. В нем указано, что Москва вредит авторитету Вашингтона, продавая вооружение не только ближневосточным государствам, но и членам Североатлантического альянса.

Однако политолог считает, что данные ограничения не ослабят ВПК РФ, занимающий 2-е место в списке главных экспортеров оружия на планете. Он напомнил, что основным преимуществом российского оружия является сравнительно низкая стоимость. Поэтому при выборе военной техники и вооружений многие отдают предпочтение российской продукции.