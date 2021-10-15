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Запад столкнулся с серьезной дилеммой, которую никак не может разрешить. С одной стороны, он боится России и поэтому так истерично реагирует на любые ее военные учения. С другой – отлично понимает, что превосходство РФ в новейшей технике и вооружении полностью исключает возможность строить планы по поводу войны с ней.

Политолог Сергей Лебедев считает, что рано или поздно возможно сближение Североатлантического альянса и России. НАТО просто поймет, что с Москвой лучше дружить, чем враждовать.

Но в настоящий момент Альянс живет реалиями давно завершившейся холодной войны и боится каждого движения России к своим границам. Москва же постоянно заявляет, что не собирается воевать, что любые проблемы лучше улаживать конструктивным общением, а не боевыми действиями.

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