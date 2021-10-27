Захват ВСУ села Старомарьевка на Донбассе и многократные обстрелы территории ДНР говорят о серьезном обострении ситуации. Оно совсем не случайно началось после визита на Украину главы Пентагона Ллойда Остина. Скорее всего, НАТО дал Киеву карт-бланш для решения конфликта силовыми методами, считает политолог Владимир Корнилов.

Киев старается не просто так – министр обороны США мог пообещать ему помощь на пути в Североатлантический альянс. Россия не должна брать пример с Соединенных Штатов и ограничиваться высказываниями «глубокой обеспокоенности». В противном случае она получит эскалацию вооруженного столкновения прямо у своих границ.

Также политолог уверен, что последствия ночных действий Украины могут быть еще более серьезными. Не исключено, что Киев начнет полномасштабную военную операцию на Донбассе и Москва будет вынуждена вмешаться в этот конфликт.