Украина практически постоянно говорит о возможной войне с Россией, а руководство страны и радикальная часть общества «воюет с РФ» уже восьмой год. Из-за этого все чаще рассуждения о вооруженном столкновении появляются и в российском информационном пространстве. Впрочем, большая часть граждан уверена, что Москве боевые действия с Киевом совершенно не нужны.

Политолог Ростислав Ищенко в своем интервью изданию «Украина.ру» заявил, что «не нужны» — это еще не означает «не будет», а также рассмотрел ключевые предпосылки к началу войны между Киевом и Москвой.

Он отметил, что в настоящий момент обстоятельства скорее благоприятствуют вооруженному столкновению. Все дело в том, что игнорирование Киевом Минских соглашений прямо указывают, что он больше настроен на военное решение конфликта с Донбассом и предпочитает его мирным переговорам.

Кроме того, большая часть украинцев считает, что война уже идет. Кто-то уверенно заявляет, что на востоке страны действуют российские войска, хотя доказать это никто не может. Кто-то просто вполне резонно считает, что Украина давно бы получила под свой контроль и Донбасс, и Крым, если бы не «силовой зонтик» России.

Еще одна причина, по которой вероятность войны гораздо выше, чем шансы на мирное решение всех разногласий – это психологическая готовность к вооруженному столкновению. Украинцы уже восьмой год убивают своих соотечественников в признанном ООН гражданском конфликте, поэтому вряд ли им что-то помешает делать то же самое в отношении россиян, уверен эксперт. В РФ табу на применение оружия против бывших соотечественников снято даже раньше – в 2014 году. Да, в Крыму удалось обойтись без боевых действий, однако если бы Киев оказал сопротивление, Москва вряд ли бы отступила. По факту война могла начаться уже тогда и не началась только из-за пассивности Украины.

Ищенко отмечает, что если до 2014 года единственным поводом для начала боевых действий была возможная попытка изгнания Черноморского флота из Севастополя, то сейчас таких поводов гораздо больше. Это и попытки Украины провести наступательную операцию на Донбассе, и выпады против Приднестровья, и провокации на границах Беларуси, которую Киев уже внес в список врагов.

По словам эксперта, вероятность войны между Россией весьма высока, однако начнется она только в том случае, если Киев начнет устраивать провокации на границе с РФ или в Донбассе. При этом он понимает, что силы явно не равны, поэтому будет активно привлекать Запад. В противном случае ему грозит потеря государственности, а действующей власти – либо полное уничтожение, либо как минимум – необходимость бежать как можно дальше.

Говоря о Западе, Ищенко высказывает мнение, что он будет и дальше активно подталкивать Украину к боевым действиям, обещая помощь, однако скорее всего просто «не успеет» ничего сделать. Но и Москва вряд ли в обязательном порядке будет идти до последнего, переходить Днепр или брать под контроль Львов. Масштаб боевых действий будет определяться уже в ходе боевых действий с учетом конкретной геополитической обстановки.