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Руслан Бортник, эксперт в области политики из Украины, в рамках беседы с журналистами отметил, что ни одного из украинских лидеров нельзя назвать удачливым, однако наименьшим неудачником среди них является Леонид Кучма.

Согласно словам политолога, ни один из президентов страны не смог получить вес на международной арене. Однако, по его мнению, среди них можно выделить Кучму, так как при нем осуществлялась наиболее сбалансированная политика. Но к нему тоже имеются претензии, так как при его президентстве все также возникали олигархи.

Специалист также предположил, что Украина в будущем неизбежно расколется, если правительство не одумается и не поменяет нынешнюю модель управления, которую он считает токсичной. Примером этой ошибочной политики Бортник назвал уход Румынии и Венгрии из системы транзита газа, осуществляемого через территорию страны.

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