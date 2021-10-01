Вашингтон не доволен сделкой между Индией и Россией на поставку Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом он не может ввести санкции против своего давнего союзника, поэтому столкнулся с дилеммой, пишет военный эксперт американского издания Politico Пол Маклири.

Он пояснил, что Индию и Соединенные Штаты связывают давние партнерские отношения. Поэтому Вашингтон не может решить, что ему делать – следовать собственному «Закону о противодействии противникам США», предполагающему введение санкционных ограничений в отношении Нью-Дели, либо пойти ему наперекор ради сохранения партнерства.

Напомним, что о приобретении новой партии комплексов С-400 заявила и Турция, которая уже находится под санкциями США, Вашингтон считает ее действия «вызовом для НАТО», однако президент Тайип Эрдоган заявляет, что будет укреплять обороноспособность страны в соответствии с ее интересами, а не капризами Соединенных Штатов.