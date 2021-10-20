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Подлодка «Великий Новгород» совершила отработку ракетного удара во время недавно проведённых учений. Об этом рассказала пресс-служба Черноморского флота.

Согласно опубликованному заявлению, в маневрах были задействованы войска ЮВО. Во время проведения учений были совершены пуски ракет «Калибр-ПЛ». В качестве цели выступали надводные группы кораблей флота.

Подлодка, как уточняется, базировалась в Новороссийске, откуда была отправлена на морской полигон. Помимо пуска ракет, была проведена отработка и других действий. В частности, сообщается, что экипаж субмарины совершил поиск и последующее уничтожение надводных средств противника, а также отработал срочное погружение на разные глубины. Кроме того, было отработано управление подлодкой при поднятии на поверхность.

Недавно эксперты оценили мощь ракет «Калибр» во время учений, которые провёл Алжир. Как отмечается, результаты весьма впечатлили военных, которые участвовали в манёврах.

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