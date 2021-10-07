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Представители ПФР заявили, что, начиная с 4 октября текущего года, ряд отдельных категорий граждан РФ могут получить дополнительные выплаты, размер которых может достигать 8 тысяч рублей.

Согласно их словам, в этом месяце родители, которые в одиночку воспитывают ребенка в возрасте 8-16 лет, получат выплату за сентябрь. Отмечается, что величина пособия равна половине от прожиточного минимума, рассчитанного для детей. Для каждого российского региона установлена своя величина. К примеру, в Приморье она составляет 15,5 тысячи рублей, поэтому родителям-одиночкам здесь выплатят почти 8 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге данный показатель составляет 11,6 тысячи рублей, а значит, родители могут рассчитывать только на 5,9 тысячи рублей. При этом они должны соответствовать ряду условий. Их средний заработок за последний год не должен быть выше прожиточного минимума на каждого члена семьи.

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