Недавно состоялось заседание Верховной Рады, на котором экс-президент Украины, а также лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко был замечен спящим.

Порошенко был замечен в зале, при этом он сидел с опущенной головой, а его глаза были закрыты. Как долго он пребывал в этом положении, не указывается. Впрочем, заснул не только он – некоторые из находившихся поблизости депутатов также сидели с закрытыми глазами.

Бывшего президента Украины уже не в первый раз замечают спящим во время собраний. Так, он спал на заседании ещё в 2019 году.

Отмечается, что прошедшее 7 октября заседание партии было посвящено вопросу об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова. 284 депутата проголосовали за его отставку.

Недавно экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что Украина развалится в ближайшие 30 лет. Он отметил, что сейчас страна находится в крайне тяжелом экономическом положении.