Евгений Мураев, украинский экс-парламентарий, считает, что Украина перестанет существовать как государство в ближайшие тридцать лет.

Согласно его словам, развал страны произойдет до 2050 года, указав на то, что сейчас она находится в крайне тяжелом экономическом положении. В государстве отсутствует достаточное количество финансов на его полное функционирование, что вызывает недовольство у людей. Все это может стать причиной начала нового противостояния между украинцами.

Украинский политик отметил, что киевским властям необходимо наконец-то взяться за развитие страны и поменять правила игры внутри нее. Мураев считает, что нужно «зарыть все имеющиеся конфликты» и выбрать новую общую цель. По его мнению, ряд проблем на Украине можно будет решить путем ее федерализации.