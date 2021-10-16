Пентагон намерен сократить расходы на разработку гиперзвукового оружия, чтобы покупать у производителей другие виды вооружений в нужных объемах. Замглавы военного ведомства Хайди Сю заявила, что пока разработчики гиперзвука не способны показать его эффективность, поэтому денег им придется ждать до лучших времен.

По словам Сю, производители предлагают слишком уж высокие цены на гиперзвуковые комплексы. Каждый из них обходится в десятки или даже сотни миллионов долларов, что очень дорого. Разработчики должны не только создавать эффективное оружие, но и работать над снижением его стоимости.

Можно предположить, что США не так уж нужны гиперзвуковые ракеты. Ведь по сути такого оружия в Соединенных Штатах еще нет, но Минобороны уже требует снизить цену. Это создает некоторые риски для разработчиков и может вынудить их отказаться от создания относительного нового для Вашингтона вида оружия.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты существенно отстают от России в сфере гиперзвука. В распоряжении Москвы сейчас имеется три разновидности таких ракет, а Вашингтон с трудом завершил испытания одной.