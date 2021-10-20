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Минобороны США формирует свои военные базы в Кишиневе, так как намеревается в случае начала боевых действий между Киевом и Москвой взять под свой контроль Одессу, сообщает военное ведомство Украины.

400 офицеров и бойцов армии США якобы поселились в кишиневском отеле «Центрум». Изначально предполагалось, что они намереваются спровоцировать на вооруженный конфликт российских миротворцев в Приднестровье. Однако позже выяснилось, что целью этих подразделений является Одесса.

План Пентагона довольно прост. Если Киев пойдет в атаку на Донбасс, то Россия обязательно вмешается в конфликт, чтобы защитить своих граждан. Не исключено, что она погонит украинские войска обратно и дойдет до Одессы, захватив всю территорию страны. Однако Южная Пальмира уже будет находиться под контролем США.

Сообщается, что Соединенные Штаты до сих пор не могут отойти от потери Крымского полуострова, на который до 2014 года имели серьезные планы. Теперь они хотят захватить Одессу, чтобы развернуть свои базы на побережье Черного моря.

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