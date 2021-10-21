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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о выплате в размере 60 тысяч рублей, которая положена российским пенсионерам. Её слова передаёт издание PRIMPRESS.

Как сообщается, данная выплата является единовременной. Предназначается она для пенсионеров со сформированными пенсионными накоплениями. Речь идёт о программе государственного софинансирования пенсий, которая проводилась с 2008 по 2014 год.

В рамках этой программы граждане вносили страховые взносы на свой счёт, а затем государство их увеличивало на 100%. В ряде ситуаций увеличение взносов доходило до 400%. Так, если человек за год вносил от 2 до 12 тысяч рублей, то увеличение вклада составляло 100%. Но если гражданин отправлялся на пенсию и не забирал деньги, то увеличение составляло уже 400%.

К примеру, если в 2010 году человек внёс на счёт 12 тысяч рублей и забыл об этом, а в 2020 году он вышел на пенсию по старости, то сейчас он может забрать 60 тысяч рублей.

Недавно в ПФР рассказали, кто из пенсионеров не имеет права на повышение пенсии по достижению возраста 80-ти лет. Речь идёт о некоторых категориях граждан.

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