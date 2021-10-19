Мария Прусакова, российский парламентарий и член КПРФ, смогла попасть в рейтинг красивейших женщин, работающих в Госдуме.

Соответствующий список был размещен на канале «Предвыборные хроники» в «Телеграме». Его авторы составили ТОП-10 самых прелестных народных избранниц, семь из которых являются представительницами «Единой России», две – членами КПРФ, и еще одна – представляет партию «Новые люди». Однако на канале не уточнили, как именно определялись места: путем проведения голосования или опроса мнения жюри.

В этом рейтинге 38-летняя Прусакова оказалась на 8-й строчке. В СМИ напоминают, что в предыдущем сезоне в результате опроса, проведенного информационным агентством Life, одной из красивейших женщин-депутатов была признана Елена Речкова, которая тоже представляла Алтай.