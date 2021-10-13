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Американское издание Forbes опубликовало исследование командования Сухопутных войск США, из которого следует, что пандемия коронавируса поможет России и Китаю продолжить обходить Соединенные Штаты во всех оборонных сферах. Если Covid-19 будет по-прежнему бушевать на планете, эти страны сумеют уйти далеко вперед.

Авторы исследования сообщают, что пандемия одинаково затронет и США, и Китай, и Россию. Однако в двух последних странах действуют авторитарные режимы, которые обеспечат прогресс в военной сфере. В издании говорится, что «противники США продолжат выполнять задачи, поставленные в приоритет, полностью игнорируя коронавирусную инфекцию и потребности населения».

США, в отличие от конкурентов, будет распыляться на борьбу с Covid-19, а также прилагать усилия, чтобы спасти планету от глобального потепления. Поэтому уже к 2023 году они могут уступить лидирующие позиции в оборонной сфере своим главным противникам, подчеркивают авторы Forbes.

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