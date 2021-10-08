К испытательному комплексу НИТКА в Крыму начали перелет истребители МиГ-29К/КУБ 100-го отдельного полка Северного флота. Точное число палубных самолетов, отправившихся на тренировки на «наземном авианосце в Саках, не сообщается.

Напомним, что комплексы НИТКА предназначены для тренировок пилотов палубных истребителей. Они являются точной копией палубы авианосца «Адмирал Кузнецов», что позволяет летчикам научиться совершать взлет и посадку. По итогам тренировок они получают доступ к реальным полетам с авианосного корабля.

В настоящий момент в России имеется два таких комплекса. Один находится в Саках, а другой – в Ейске. Первый комплекс вернулся в состав РФ вместе с Крымом. В советские времена его построили в металле, что обеспечивает более высокую прочность и надежность.

Стоит упомянуть также, что пока единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте.