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Соглашение о строительстве атомных подлодок для Австралии ставит Соединенные Штаты в сложное положение. С одной стороны они получают дополнительного союзника, который сможет давить на Китай. С другой – сильного конкурента. Который не упустит возможность выжать из ошибочного решения США все возможное.

Портал Baijiahao пишет, что речь идет о России, которая взяла на заметку соглашение о поставке подлодок Австралии. Она отлично понимает, что США этим решением открыли ящик Пандоры. Теперь табу на продажу атомного оружия и таких же кораблей автоматически снимается, поэтому РФ вполне может поставлять свои АПЛ кому угодно.

Авторы публикации, перевод которой представлен сайтом «ПолитРоссия», считают, что Москва начнет продавать подводные лодки с атомными реакторами азиатским странам. В число которых войдет и Китай. Когда Пекин получит в свое распоряжение мощные субмарины, США придется сильно пожалеть о создании AUKUS с соглашениями с Австралией по АПЛ.

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