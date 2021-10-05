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Турция стремительно поднимается в рейтинге стран с самым высоким уровнем организованной преступности, сообщил портал Bold Media. Авторы ссылаются на отчет швейцарской организации, которая ежегодно публикует подобные антирейтинги. В этом году Анкара поднялась на 12 позицию из 193 государств.

Составление отчета финансируется Интерполом и американским Госдепом. В документе указывается, что столь высокая позиция объясняется активностью Анкары на черных рынках по торговле людьми, контрабандным оружием, нефтью и золотом.

При этом именно турецкое правительство допускает такой рост преступности, отмечают эксперты. Оно ориентируется на геополитическую ситуацию и на текущие обстоятельства, в зависимости от которых либо усиливает контроль над мафиозными структурами, либо ослабляет его, предоставляя возможность криминалитету свободно разгуляться.

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