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Законопроект о реформах в польской армии, представленный главой Минобороны Мариушем Блащаком и руководителем партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским попал под лавину критики. Эксперты издания Onet заявили, что единственная цель, которую преследуют предложения политиков – получить больше денег для оборонной сферы. При этом реформы абсолютно бессмысленны, так как успешно противостоять российской армии они не помогут.

Законопроект подразумевает увеличение численности армии. По мнению экспертов, это глупое решение, так как у Польши нет денег на приобретение дополнительной техники или развитие ее производства собственными силами. Также аналитики призывают власти прекратить прислушиваться к увещеваниям США и НАТО. В трудную минуту они умоют руки, а Варшаве придется самостоятельно разбираться с мощным противником, которым НАТО назначил Россию.

Эксперты обратили внимание на расчеты, согласно которым Польша намеревается 70 процентов выделяемых на оборону средств потратить на удовлетворение текущих потребностей – ремонт имеющейся древней техники, зарплату и обеспечение военнослужащих, пенсии и прочее. 30 процентов выделяется на приобретение новых видов вооружения.

Россия, пишут аналитики, начинала совсем не с этого. Она ликвидировала те подразделения, которые тянули армию вниз из-за низкой эффективности, начала гораздо больше денег выделять на военные разработки, а также стала чаще проводить учения. Этим она добилась повышения военной мощи. Польша же просто отремонтирует старую технику и увеличит зарплату солдатам, а на остальное ей не хватит средств. В таких условиях связываться с Россией Варшаве точно не стоит.

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