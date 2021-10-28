В России около половины мужчин не считают отказом, когда женщина напрямую им говорит «нет». Об этом рассказывает издание РБК со ссылкой на агентство «Михайлов и партнеры».

Как сообщается, три четверти мужчин, которые приняли участие в опросе, считают отказом, если женщина сопротивляется и использует силу. Остальные же считают, что так женщина флиртует или даже соглашается на продолжение. Если женщина напрямую говорит «нет», то 47% мужчин как отказ это не воспринимают.

В ситуации, когда женщина сопротивляется, но не сказала «нет», то 39% мужчин полагают, что это флирт, а 7% – уверены, что это согласие.

Граница между флиртом и домогательствами, как считают участвующие в опросе мужчины, находится выше и ниже талии. Так, прикосновение в этих местах 68% респондентов назвали домогательством. Однако 26% участников считают это флиртом. 44% респондентов считают, что даже прикосновения под одеждой не всегда являются домогательствами.

Недавно стало известно, как россияне относятся к браку и изменам. Как оказалось, около 40% опрошенных допускают измену в браке.