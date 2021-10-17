Master Lu опубликовал рейтинг потребительских видеокарт в Китае за третий квартал 2021 года.

Как отмечается, первые десять позиций рейтинга полностью заняты видеокартами NVIDIA. При этом лидирует GeForce RTX 3060 для ноутбуков. Отмечается, что сейчас наблюдается дефицит дискретных видеокарт, кроме того, они имеют весьма высокую стоимость.

Второе место в рейтинге заняла модель GeForce GTX 1650. Данная видеокарта является бюджетной, она предназначена для ПК. На третьей позиции оказалась модель GeForce RTX 3050 Ti, также для ноутбуков.

В рейтинге четыре позиции занимают модели, предназначенные для ноутбуков. Как заявляют эксперты, сейчас зачастую выгоднее купить ноутбук и получить сразу готовый к работе компьютер, чем покупать настольный ПК, так как только дискретная видеокарта стоит примерно столько же.

Ранее Steam сообщил, какие видеокарты и процессы были наиболее популярны у геймеров в сентябре. Наиболее популярной видеокартой стала NVIDIA GeForce GTX 1060.