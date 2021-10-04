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Steam поделился статистикой по видеокартам и процессорам среди геймеров.

Как сообщается, в рейтинг впервые была включена видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT. Используют её 0,16 геймеров. При этой у относительно старой видеокарты GeForce GT 630 аналогичный рейтинг.

Также недавно в списке появилась NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, и её рейтинг уже немногим больше – пользуются ею 0,2% игроков. Столь невысокие показатели объясняются просто – получить новые видеокарты порой бывают затруднительно.

Лидирует в рейтинге NVIDIA GeForce GTX 1060 – используют её 8,64% игроков. На втором и третьем месте NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и NVIDIA GeForce GTX 16050 c 6,16 % и 5,99% соответственно.

69,83% геймеров используют процессоры Intel, и 30,15% игроков предпочитают AMD. Выбирают геймеры, как правило, процессоры с четырьмя ядрами, и 16 Гб оперативной памяти.

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