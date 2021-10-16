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Япония пересматривает национальную оборонную стратегию, что должно способствовать усилению военного потенциала, заявил новый глава правительства Фумио Кисида. Он также отметил, что в ее рамках Токио допускает нанесение удара на опережение по базам потенциального противника.

По словам премьер-министра, многие страны стремительно развивают гиперзвуковые технологии, создают новые баллистические ракеты, что может создавать угрозу национальной безопасности Японии. Поэтому она должна в экстренном порядке менять концепцию обороны. В обновленной стратегии должны быть упомянуты существующие риски и способы их устранения.

Напомним, что о превентивном ударе по Северной Корее, являющейся основным противником Японии в регионе, Токио говорит уже более 15 лет. Однако его закрепление в оборонной стратегии приведет к фундаментальным изменения, поэтому политики пытаются четко определить, что будет подразумеваться под ударами на опережение.

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